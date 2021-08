Ônibus de viagem perde freio e acaba batendo em poste

- Publicidade-

Na tarde deste sábado (14), o motorista de um ônibus de viagem da empresa TransBrasil, acabou perdendo o controle do veículo e acabou colidindo contra o muro de um supermercado localizado na Av. Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Segundo informações, o ônibus de viagem que tinha como destino a cidade Humaíta (AM), seguia pela avenida quando houve uma pane no freio, o motorista havia tentado frear mas não obteve sucesso. Ao perder o controle do veículo, o motorista acabou colidindo contra um poste na calçada.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para isolar a área do acidente e também ajudar no controle de fluxo da avenida, que ficou bastante congestionado por conta da batida. Não houveram feridos.