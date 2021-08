No último dia das Olimpíadas, a baiana Bia Ferreira e as meninas do vôlei vão em busca do ouro

- Publicidade-

Depois de um sábado (07) dourado com três ouros no boxe, canoagem e futebol, o Brasil ainda tem chance de medalhas de ouro com a final do vôlei feminino e a final do boxe com a baiana Beatriz Ferreira. As meninas entram em quadra à 1h30 da madrugada de domingo (08) e Bia sobre ao ringue 30 minutos depois.

Confiras a programação completa:

19h MARATONA Prova masculina (Daniel Chaves, Paulo Roberto de Almeida Paula e Daniel Nascimento) SporTV 3/BandSports (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Com a presença do recordista mundial, o quase imbatível queniano Eliud Kipchoge, os três brasileiros buscam surpreender para ir ao pódio em uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas

​21h VÔLEI FEM. Disputa do 3º lugar (Sérvia x Coreia do Sul) SporTV 2 (ao vivo)

21h45 CICLISMO Final pista SporTV 3 (ao vivo)

23h GINÁSTICA RÍTMICA Final geral por equipes SporTV 2 (ao vivo)

23h HANDEBOL FEM. Disputa do 3º lugar SporTV 4 (ao vivo)

23h30 BASQUETE FEM. Final (EUA x Japão) SporTV (ao vivo)

Domingo (8)

1h40 POLO AQUÁTICO MASC. Disputa do 3º lugar (Hungria x Espanha) SporTV 3 (ao vivo)

1h30 VÔLEI FEM. Final (Brasil x EUA) Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)

2h BOXE Finais (Kellie Anne Harrington-IRL x Beatriz Ferreira-BRA) SporTV 2 (ao vivo)

FIQUE DE OLHO: Atual campeã mundial, a baiana Bia Ferreira vai em busca do ouro olímpico para coroar sua carreira

3h HANDEBOL FEM. Final (Comitê Olímpico Russo x França) SporTV 4 (ao vivo)

8h CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO Globo/SporTV/BandSports (ao vivo)