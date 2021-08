No dia do aniversário do Vasco, torcidas organizadas fazem protesto na porta de São Januário

- Publicidade-

Enquanto dirigentes e funcionários do Vasco celebravam dentro de São Januário o aniversário de 123 anos do clube, do lado de fora da sede cruz-maltina o clima era diferente. Torcidas organizadas se reuniram na porta do estádio para protestar contra o atual momento do time e pediram a saída do presidente Jorge Salgado.

Outro alvo dos torcedores foi o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Os manifestantes exibiram faixas cobrando Salgado pelo aporte prometido de investidores no valor de R$ 70 milhões. Em entrevista coletiva na semana, o presidente disse que a pandemia e a instabilidade política do Vasco atrapalharam a captação