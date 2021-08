No AC, grupo faz manifestação contra o corte de verbas para educação e a favor da ciência no Dia do Estudante

O ato, convocado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), é contra a gestão do governo federal no ensino do país, em defesa de mais investimentos em todas as fases de ensino e pelo aumento no número de vacinas contra a Covid-19.

Na capital acreana, os manifestantes levaram cartazes, faixa e um grande boneco representando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma faixa escrita ‘genocida do Brasil’. Eles colocaram também algumas cruzes na calçada simbolizando a atual gestão do governo federal.

Ato foi convocado pela União Nacional de Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós -Graduandos (ANPG) — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre