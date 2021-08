Nível do Rio Acre baixa para 1,48 metros na capital e deve superar marca histórica de 2016

- Publicidade-

O Rio Acre amanheceu nesta segunda-feira, 16, com um nível de 1,48 metros. A marca é extremamente preocupante, já que ainda temos todo o restante do mês de agosto e todo o mês de setembro, considerados períodos mais críticos do chamado verão amazônico.

De acordo com a Defesa Municipal de Rio Branco, nesta segunda, a capital acreana chega a 48 dias sem uma única chuva. A previsão é que o nível do Rio Acre fique abaixo da marca histórica já registrada. O menor nível foi alcançado em setembro do ano de 2016 quando o manancial chegou a 1,30 metro.

“Infelizmente, como ainda estamos na metade de agosto a previsão é o rio Acre em Rio Branco ficar abaixo dessa marca. Não temos previsão de chuvas para os próximos dias, o que nos levar a acreditar em um período ainda mais crítico”, afirma Major Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

O nível muito baixo do Rio Acre, além de dificultar a navegação da população ribeirinha, pode comprometer o abastecimento de água. O Depasa já instalou conjuntos de bombas flutuantes para captar água do rio. Se a seca persistir e o nível do rio baixar ainda mais pode ser que aconteça racionamento na distribuição de água em Rio Branco.