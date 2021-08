‘Não haverá golpe contra a democracia’, diz Aziz sobre desfile de tanques militares em Brasília

- Publicidade-

Na abertura da sessão da CPI da Covid desta terça-feira (10), o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, fez um discurso para criticar o desfile militar organizado pela Marinha para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro. O desfile aconteceu no mesmo dia em que deputados vão apreciar no plenário a PEC do voto impresso, para modificar a forma de votação nas urnas brasileiras.

Aziz chamou o desfile de “cena patética”, e disse que apenas evidenciou uma “fraqueza” de Bolsonaro. O senador disse ainda que “não haverá golpe contra a democracia”. Outros senadores também criticaram o ato militar. O senador Randolfe Rodrigues afirmou que foi “mais patético que os desfiles da Coreia do Norte”.

O desfile dos blindados e tanques militares em Brasília durou exatamente 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assistiu ao cortejo militar da rampa do Palácio do Planalto, ao lado de assessores e generais das Forças Armadas do Brasil.