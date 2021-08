Namoro ou amizade? Acreana Raissa Barbosa revela status de relação com Davi Kneip

- Publicidade-

Namoro ou amizade? Raissa Barbosa, que se destacou em A Fazenda 12, revelou ao iG na noite desta quinta-feira (5) que tem uma espécie de “amizade colorida” com Davi Kneip, participante do “Brincando com Fogo”.

A digital influencer explicou que os dois ficaram, mas são bons amigos. “Não é [namoro] a gente ficou e, agora, estamos dando uns beijos. Somos amigos”, disse ao iG.

Raissa revelou que já conhecia Davi antes mesmo de ficar confinada em “A Fazenda 12”. “A gente se conhece há um tempão, antes de A Fazenda, antes dele entrar no reality [Brincando com Fogo], antes de tudo.”, lembra.

Raissa Barbosa e Davi Kneip estão curtindo alguns dias na casa de Matheus Sampaio e Brenda Paixão, que também participaram do “Brincando com Fogo” , da Netflix, e assumiram namoro. Nesta quinta-feira, Davi publicou uma foto do quarteto e brincou. “Quatro é par?”, escreveu.

O influenciador passou o dia com Raissa e até acompanhou a influencer no salão de beleza para ela pintar as unhas.