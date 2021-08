Nadador Gabriel Araújo conquista a 1ª medalha do Brasil nas Paralimpíadas

Gabriel não tem os braços e pratica o esporte paralímpico desde 2015. Na ocasião, ele foi visto por um professor de Educação Física, que lhe perguntou se havia interesse de tentar ingressar na natação. O mineiro aceitou e conquistou três medalhas de ouro já na primeira competição.

Gabriel Araújo obteve resultados relevantes no ciclo paralímpico. No Parapan de Lima, no Peru, em 2019, faturou cinco medalhas e foi um dos destaques da delegação brasileira.

O atleta levou para casa dois ouros (50m e 100m nado livre), uma prata (200m livre) e dois bronzes (50m costas e 50m borboleta).

E ainda teve outra conquista na ocasião: bateu recordes brasileiros nos 50m e 100m nado livre na classe S2. Além disso, o nadador bateu o próprio recorde mundial nos 50m borboleta, com o tempo de 1m01s65. Ele competiu com atletas das classes S3 e S4.