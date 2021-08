Na cadeia: Travestis são detidos em ponto de prostituição após roubo com arma de brinquedo

- Publicidade-

Dois travestis de 17 e 40 anos foram detidos na madrugada deste domingo (29) em um ponto de prostituição na Avenida Rio Madeira, bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

A dupla usando uma arma de brinquedo havia acabado de roubar um homem de 28 anos na região do Trevo do Roque. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e localizou os envolvidos com os objetos roubados da vítima.

O homem contou que a dupla roubou celular, relógio, cordão e anel dele. Os dois travestis foram encaminhados à Central de Flagrantes.