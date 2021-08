Mutirão “Falta Você” vacina 3.507 pessoas em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Programado para ser o último mutirão de vacinação em Cruzeiro do Sul, a ação desta segunda, 09, vacinou 3.507 pessoas.

O motivo da ação “Falta Você” foi dar mais uma oportunidade para quem ainda não havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid. Pessoas de todas as idades acima de 12 anos compareceram na estrutura montada na sede da Igreja Batista Nova Vida no bairro da Cohab, entre as 17 e 21 horas para receber a primeira dose do imunizante da Pfizer.

“Foi ótimo, estou aliviada finalmente, pela minha família e por todo mundo. Eu tinha contraído o vírus naquela semana da vacinação, por isso não pude vacinar. Estou muito feliz. Finalmente vamos recuperar a nossa liberdade” disse Maria Eliza, 19, moradora do Bairro João Alves.

Muitos elogiaram a maneira com que foi organizada a ação, resultando em maior rapidez no atendimento em relação as ações anteriores.

“Hoje foi ótimo, muito organizado, perfeito”, concluiu Maria Eliza. “Está bem organizado, foi rápido, só uns 20 minutos na fila”, disse Laura Jasmin da Rocha, 18, moradora do bairro da Escola Técnica.

Uma cena comum foi ver pais e mãe acompanhando seus filhos e filhas, avós, com os netos, e mesmo famílias inteiras se vacinando.

Foi o caso da família Brito. Josiano, Aurilene, Ana Clara, Ana Julia vacinaram-se juntos. O casal estava viajando na data da vacinação destinada à sua faixa etária e aproveitaram a ocasião para vacinarem-se todos juntos. “Foi uma excelente oportunidade fazer essas campanhas para acelerar essa vacinação, para a gente voltar a ter uma vida mais ou menos normal”, disse Josiano .

Francisco da Silva trouxe do Guajará sua filha Suzielen, 14, para receber a vacina. “Me sinto muito feliz porque isso era uma das coisas que a gente mais queria que acontecesse. A gente fica no meio do problema que a gente está passando e quando a gente vê os filhos da gente imunizados, me sinto muito feliz. Eu e minha esposa já tomamos, falta só a segunda dose”, disse Francisco.

“Esta é a última ação de vacina contra a covid. Sabíamos que ainda tinha um grande público nessa faixa acima de 12 e hoje é mais um dia para que a gente possa chegar a um índice maior de jovens vacinados. Mas a gente está vendo que estes jovens estão trazendo outras pessoas adultas que por alguma razão ainda mão havia sido vacinado. Isso também é importante porque mostra que quando envolve o laço familiar as pessoas se conscientizam mais a tomar a vacina”, disse o secretário municipal de saúde, Agnaldo Lima.

O espaço para a ação de vacinação foi cedido por intermédio do pastor Gilson Alencar.

“É muito importante para nós ceder esse espaço para o povo se vacinar, para estarem mais preparados para combater essa doença. É um prazer e um privilégio ceder esse espaço para a prefeitura, cujo trabalho está sendo uma benção para Cruzeiro do Sul. Só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus cura, guarda e protege, acredito que Deus deixou os médicos e cientistas para estudar e cada dia mais trazer a cura. Deus é quem dá sabedoria ao doutor e ao cientista”, disse o pastor Gilson.

Para o prefeito Zequinha, o sucesso das ações de vacinação em Cruzeiro do Sul foram resultado de uma combinação entre a dedicação dos profissionais de saúde, e a conscientização da população.

“Está sendo um sucesso. Quero agradecer aos profissionais, secretário e equipe, mas agradecer também ao povo, que atendeu ao nosso chamado. É vacinando as pessoas que estamos conseguindo diminuir os casos de Covid em Cruzeiro do Sul. Para quem chegou a ter 300 caso, hoje temos um ou dois casos e dias às vezes nenhum novo caso diário. Essa conquista só se deu devido à forma como a secretaria de saúde tem tratado a questão da vacinação em nossa cidade, graças à dedicação dos nossos profissionais, através das estratégias montadas para alcançar cada público alvo. Hoje estamos fechando com chave de ouro, com essa grande procura que demonstra o interesse das pessoas em se protegerem. Isso é valorizar a vida, é tomar sua vacina”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.