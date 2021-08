Mulher trans é executada a tiros durante velório do companheiro dela

- Publicidade-

Uma mulher trans que não teve a identidade revelada, foi executada com vários tiros enquanto estava no velório do companheiro dela na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, conforme informou o delegado Rafaello Ross. O companheiro da mulher trans também foi assassinado a tiros um dia antes do ocorrido.

A morte da mulher aconteceu na sexta-feira (6) a noite. O companheiro dela foi velado na capela mortuária São Sebastião, no bairro Iririú. De acordo com o delegado, dois homens entraram no local por volta das 22h e efetuaram cerca de 10 tiros contra a trans.

O companheiro da mulher trans, de 23 anos foi executado com vários disparos de pistola na cabeça, na noite de quinta-feira, (5), no bairro Aventureiro, de Joinville. Até o momento a polícia ainda não encontrou os suspeitos do homicídio.

