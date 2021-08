Mulher tem casa incendiada após tocar fogo em roçado

- Publicidade-

Por pouco uma tragédia maior não aconteceu na tarde dessa terça-feira, 17, com uma família residente no Ramal do Tico, nas proximidades do Ramal 03, BR 364.

Após tocar fogo em um roçado próximo à sua residência, uma mulher teve a casa incendiada, chegando a perder móveis, roupas e o patrimônio inteiro, já que a proporção do fogo foi além do previsto.

Ninguém ficou ferido, mas a família ficou sem nada. Na casa além da mãe, residem 4 crianças com idades de 4, 7, 10 e 12 anos.

A secretária municipal de assistência social, Delcimar Leite, disse que ficou comovida quando soube da situação dessa senhora. “Eu fiquei bem comovida com a situação. Ontem mesmo mandei a equipe de assistente social, mandei psicólogo, toda a nossa equipe da secretaria para fazer o estudo, tivemos a ideia de fazer a campanha para ajudar a família, estamos pedindo, alimentos, colchões, utensílios que as pessoas não estão mais usando”. Pessoas que quiseram prestar apoio entrar em contato pelo telefone (68) 999503124.

O Comandante do Corpo de Bombeiros …., orienta as pessoas sobre as queimadas tanto na zona rural quanto na zona urbana. “É triste uma situação dessas. A família perdeu tudo o que tinha. A população precisa ter um cuidado para que não aconteça esse tipo de acidente. A gente sabe que nesse período os ventos são mais intensos, o que é um fator para propagação do fogo”.