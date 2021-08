Mulher que matou tio e enterrou corpo no quintal tem prisão preventiva decretada; ex-namorado é solto

- Publicidade-

A mulher de 48 anos que confessou ter matado o tio, de 65, e escondido o corpo dele, em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande, teve a prisão preventiva decretada. Ela e o ex-namorado passaram por audiência de custódia nessa terça-feira (02), mas ele acabou solto.

A mulher já tinha cinco passagens pela polícia. De acordo com o delegado Diego Dantas, responsável pela delegacia de Sidrolândia, ela já havia se envolvido por lesão corporal, perturbação ao sossego, ameaça, vias de fato e tráfico de drogas.

Conforme a polícia, o idoso estava desaparecido há quase um ano (não se sabe com precisão a quantidade de meses) e denúncia anônima levou ao envolvimento da sobrinha e do ex-namorado dela. No sábado (31), ela confessou que havia matado o tio com martelo e enterrado o corpo no quintal da casa da própria vítima.

Policiais fizeram escavação no local indicado pela mulher e encontraram o corpo em decomposição. O ex-namorado da suspeita teria a ajudado a esconder o cadáver.