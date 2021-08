Mulher pede ajuda para conseguir cadeira de rodas motorizada no Acre

- Publicidade-

Dona Graça está precisando de uma cadeira de rodas motorizada. Ela é moradora da Vila Acre, em Rio Branco, e há anos sofre e não consegue sair de casa muitas vezes por ser deficiente física.

Dona Graça utiliza uma cadeira de rodas que não está mais funcionando corretamente. Debilitada, ela sofreu recentemente um acidente doméstico, quebrando o braço.

Em um vídeo, Graça pede ajuda para conseguir uma cadeira de rodas motorizada, assim, ela vai conseguir deslocar pelo menos dentro de casa.

“Eu com essa cadeira poderia fazer alguma coisa dentro de casa, ir no banheiro, tomar banho, ir pro meu quarto. Não tem condições, eu passo o dia dentro dessa rede, passo o dia sofrendo dores horríveis na minha coluna, na minha perna, e muitas vezes eu não durmo nem a noite com aquela dor horrível dos meus osso quebrando, tem nem condições de eu fazer nada”, relata dona Graça.

O pedido de dona Graça é que alguém que tenha condições ajude ela com a cadeira de rodas, ou que o vídeo chegue ao governador Gladson Cameli, ou ao prefeito Tião Bocalom, para que ela possa receber a ajuda.

Caso você possa ajudar dona Graça com o equipamento, entre em contato com (68) 999036152 (Michele, a pessoa que esteve com dona Graça e gravou as imagens) ou (68) 999659030 (Aracele).