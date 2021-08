Mulher é morta a tiros por homem misterioso dentro de estabelecimento

- Publicidade-

Está sob investigação da Polícia Civil a morte de uma mulher de 37 anos, identificada como Tatiane dos Santos Barbosa Granja, que foi assassinada dentro de seu estabelecimento comercial por um homem até o momento não identificado. O crime aconteceu no último sábado (07), no município de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava dentro de seu estabelecimento quando foi surpreendida por um homem que efetuou disparos de arma contra ela. Tatiane morreu no local.

As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o momento do crime. O homem entra no local, se aproxima do balcão, onde a vítima estava, efetua os disparos. O autor do homicídio fugiu em uma motocicleta logo após o crime. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.