Mulher descobre traição de namorado ao pesquisar nome e achar filho dele

Identificada como ‘Pris’, a jovem parece ter aceitado o destino e contou de forma simples o que ocorreu. Ela conta que sem motivos prévios, decidiu jogar o nome completo do parceiro na web, “só por curiosidade”.

A busca revelou que o agora ex-namorado registrou uma criança em janeiro de 2021 e que o bebê já tinha mais de seis meses de vida, morando em uma cidade próxima.

“Somos completamente opostos, mas nunca achei ruim o fato de ele não ter redes sociais. Eu apenas tive uma súbita vontade de procurar o nome dele”, conta Pris, que estava esperando o então namorado chegar de uma viagem da qual ela também estava e precisou retornar antes.

Apesar de não ter certeza, ela pediu ajuda à melhor amiga para ter certeza. As duas localizaram informações e redes sociais da mãe do bebê, até que encontraram fotos da família paralela.

“Nós duas o conhecemos na mesma época, ambos começamos a namorar com ele ao mesmo tempo e ela acabou engravidando alguns meses depois. E ele continuou namorando com as duas”, explica Pris, após encontrar a mãe do bebê do ex.

Desde então, o infiel sumiu. Não atende ligações, não responde mensagens e, como era de se esperar, a jovem entendeu que o vínculo dos dois havia chegado ao fim.

“Ele me fez muito feliz, mas nosso relacionamento não passava de uma mentira. Fiquei tão mal por isso”, conta a jovem.