Motorista colide carro de frente com poste próximo a posto da PRF

Para desviar de um dos veículos, o motorista perdeu o controle da direção e bateu no poste.

Segundo informações da PRF, o carro seguia sentido Cuiabá (MT) quando, ao se aproximar do posto policial, o motorista não observou que os veículos à frente reduziram a velocidade para passar pelo quebra-molas.

O poste caiu em cima do carro e três dos cinco ocupantes tiveram ferimentos leves. A concessionária de energia foi chamada para arrumar o poste quebrado e a fiação. Não foi necessário a interrupção do trânsito no local.