Motociclista tem pescoço cortado por “linha chilena” e morre

Por volta das 15h, Daniel da Silva Rodrigues, 20, morreu após ter o pescoço cortado por uma “linha chilena”, usada para brincar de “papagaio” (pipa), quando a vítima trafegava em uma motocicleta na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. Daniel ainda chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, também na Zona Leste, onde foi a óbito.

Policiais Militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) socorreram Daniel, após a vítima pedir ajuda por meio de gestos ao perceber que estava ferida. De acordo com os policiais, o jovem não conseguia falar e logo depois caiu no asfalto. Dois militares colocaram Daniel na viatura da polícia e o levaram até o hospital.

Familiares e amigos chegavam a todo momento. Um dos irmãos foi chamado para a unidade de saúde, enquanto do lado de fora um grupo fazia uma corrente de oração com a mãe da vítima, irmãos e amigos. Momentos depois o irmão que havia entrado no pronto socorro voltou com a informação sobre a morte do entregador.