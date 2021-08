Motociclista desvia veículo que fazia conversão proibida e bate em mureta na Avenida Getúlio Vargas

- Publicidade-

Um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido, na noite deste sábado (14), próximo ao Parque São Francisco, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista trafegava na companhia de outro amigo, sendo que cada um estava em motocicleta diferente, quando um carro de cor preto invadiu a contramão para fazer uma conversão proibida para entrar em uma rua.

A vítima para tentar evitar a sua moto para não bater de forma frontal e ainda conseguiu desviar do carro, mas acabou perdendo o controle da moto e batendo em uma mureta de proteção de uma empresa. Após o acidente, o motorista do veículo se evadiu do local e não prestou socorro a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, aonde prestou os primeiros socorros a vítima e encaminhou ao pronto-socorro em estado de saúde grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da pericia, as motocicletas foi removida por um guincho.