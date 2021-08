Mortos no terremoto no Haiti chegam a 724, e país busca sobreviventes

- Publicidade-

Les Cayes e Jérémie foram as localidade mais atingidas; há 2.800 feridos

A busca por sobreviventes continua no Haiti após o terremoto de sábado, que deixou um rastro de destruição no sudoeste do país. Equipes de resgate fazem buscas em escombros de igrejas, empresas, escolas e residências, onde centenas de pessoas ficaram presas. Neste domingo, o número de mortos subiu para 724 e o de feridos para 2.800.

O chefe do governo, Ariel Henry, que sobrevoou as áreas mais afetadas no sábado, declarou estado de emergência por um mês nos quatro departamentos afetados pelo terremoto. O desastre torna ainda mais aguda a crise humanitária do Haiti, abalado por uma economia em ruínas e um sistema político altamente instável. As cidades de Les Cayes e Jérémie foram as mais atingidas.

O terremoto de magnitude 7,2 aconteceu no sábado, às 8h29m no horário local, a cerca de 125 km da capital haitiana, Porto Príncipe, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).