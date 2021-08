Morre homem que foi espancado por traficantes em Manaus

- Publicidade-

Antônio José Licata Bezerra, que tinha 35 anos, foi violentamente espancado na noite desta quinta-feira (26), com pauladas em todo o corpo. O crime aconteceu nas proximidades de um campo de futebol situado na rua 69 do núcleo 4, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A vítima foi levada para um local de tráfico de drogas, brutalmente espancada e em seguida jogada de um barranco de aproximadamente cinco metros de altura.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local onde socorreram e encaminharam a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas o homem já deu entrada sem vida na unidade. A vítima passou por uma espécie de tribunal do crime, pois estaria devendo drogas pra traficantes da área.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O local onde a vítima foi espancado é de intenso tráfico de drogas.