Moradores de ramais fecham rodovia para exigir recuperação de ponte e piçarras em ramais em Rio Branco

Antônio José, representante da comunidade Mauro Teles, disse que eles querem uma ponte de concreto para ajudar no escoamento da produção dos ramais.

Os moradores dizem que se não houver acordo outras pontes da capital devem ser fechadas.

José Assis, diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), diz que o ato dos moradores foi político e que já foi acordado com as comunidades prazos para a resolução do problema. A ideia é, segundo ele, fazer a limpeza dos mais de 1,5 mil metros de ramal.

“No ramal São José o que aconteceu é que a gente foi lá, reuniu com a comunidade e disse que ia conversar sobre piçarramento, mas nunca teve piçarramento lá, estamos há oito meses e não é justo querer que a gente resolva tudo. Nos comprometemos a fazer o piçarramento até o final do mês”, diz.

Além das condições dos ramais, eles pedem também a recuperação da ponte do igarapé da Judia do bairro Belo Jardim e Canaã. Sobre essa demanda, Assis diz que tem tentado resolver a aquisição de madeira para poder iniciar a troca.