Moradores de Iranduba relatam medo após sequência de fugas de presos: ‘Não temos paz’

No sábado, houve a terceira fuga em menos de dois meses. Presos recebiam marmitas para o jantar, quando renderam um policial e levaram sua pistola

Moradores de Iranduba, município da Região Metropolitana de Manaus, relataram medo após mais uma fuga de presos da delegacia da cidade, ocorrida no sábado (14). Foi a terceira fuga em dois meses.

O G1 esteve no município neste domingo (15). Para alguns moradores, a cidade está abandonada e os problemas na Segurança Pública são reflexos dessa condição.

A fuga deste sábado (14) aconteceu por volta das 19 horas, no momento em os presos recebiam marmitas do jantar. Eles renderam um policial e levaram sua pistola. Após a fuga, outros 14 detentos que ainda permaneciam no local foram transferidos para Manaus.

“Está triste a situação. Essa noite, quando a minha filha me ligou, ela disse: ‘mamãe, feche o portão, se tranque, porque fugiram os presos’. Está um perigo. Estamos precisando de ajuda”, disse a comerciante Maria Zélia de Souza, de 69 anos.

Ela mora há 30 no município e conta que nunca viu nada parecido com o que vem ocorrendo no local.

“Agora a situação está triste. Ninguém pode nem deixar nossos netos na rua. Não temos um segundo de paz. Está complicado”.

Dono de um pequeno negócio em frente à delegacia da cidade, o comerciante Alonso Simões, de 64 anos, também disse estar preocupado com a segurança do município.

“Tem muito preso e pouco policial para gerenciar. Ontem, graças a Deus já tínhamos fechado a loja, mas fica o receio né? Quando me ligaram para falar o que havia ocorrido, já imaginava que foi pela superlotação do presídio”, falou.