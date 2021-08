Morador tem casa invadida, reage assalto e consegue matar criminoso em Rio Branco

- Publicidade-

O criminoso Marcelo Rogério da Silva foi morto com um tiro na madrugada desta quinta-feira (26), na Travessa Sabiá, no Conjunto Jaguar, na região do Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, era por volta das 3h da madrugada quando três homens armados com escopetas invadiram a residência e renderam a família que é composta por três adultos e uma criança. Os meliantes queriam roubar duas caminhonetes que estavam na garagem da casa.

Duas mulheres foram feitas reféns durante a ação criminosa e um dos bandidos apontou a arma de fogo na cabeça da criança de 9 anos. Os criminosos também foram até o quarto para render o último membro da família que era um homem. Ao bater na porta, a vítima já suspeitava que se tratava de um assalto e abriu a porta atirando. Um disparo pegou no rosto de Marcelo. Após ouvir o tiro, os comparsas do criminoso fugiram correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ainda esteve no local e constatou que Marcelo já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A Polícia Militar do 3° Batalhão também esteve no local, colheu as características dos comparsas e fez buscas na região, mas ninguém foi encontrado. A arma da família que era herança foi apreendida e levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi feito um boletim informativo.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).