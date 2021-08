Monitorado é morto na frente de igreja no Residencial Rosa Linda

- Publicidade-

O monitorado por tornozeleira eletrônica Josué Pereira Gomes, de 39 anos, foi morto na frente de uma igreja, na noite deste sábado (28), na rua Serra do Moa, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josué estava na porta da igreja onde ele congregava, quando criminosos chegaram em um carro de cor preto e duas pessoas desceram. A dupla chegou e disparou 12 tiros contra a vítima, que foi alvejada na cabeça e no peito, e que ainda tentou correr, mas caiu e morreu no local. Após a ação, os criminosos fugiram do local em direção ao carro e saíram em fuga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que o monitorado já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, o monitorado havia saído recentemente do presídio e tinha “aceitado” Jesus.

O caso será investigado por agente da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja a live: