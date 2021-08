Mil indígenas vão fechar a BR-364 próximo a Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A partir das 4 horas da madrugada desta quarta-feira, 1° de setembro, cerca de mil indígenas de cinco etnias diferentes vão fechar o trecho da BR-364 na frente da terra indígena dos Katukina, que fica a 70 quilômetros d Cruzeiro do Sul. O tráfego de veículos deverá permanecer interrompido até às 18 horas.

Adriano Katukina, que lidera o protesto contra a votação do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, afirma que além dos 700 indígenas de sua etnia, estarão os Shawandawa, Kaxinawa, Nawa e Marubo, que também farão parte do movimento. “Vamos ter cerca de mil indígenas lutando pelos direitos já adquiridos de indígenas de todo o Brasil e contra o Marco Legal. Pedimos desculpas a quem anda pela BR-364, mas é uma luta muito importante e temos que nos manifestar”, relata, citando que toda a movimentação de Brasília será acompanhada por eles por meio das redes sociais.

De acordo com o Marco Legal que será votado, somente as terras ocupadas antes da Constituição de 1988 podem ser demarcadas como Terras Indígenas.