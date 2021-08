Mesmo falecido há mais de dois anos, ator vence processo trabalhista contra a Record TV

O convite para integrar o elenco fixo do canal surgiu quando o ator fez grande sucesso no filme Tropa de Elite quando viveu Neto, um dos policiais da história.

Na Record TV chegou a participar de A Lei e o Crime, Ribeirão do Tempo, Milagres de Jesus e José do Egito e Conselho Tutelar entre outras produções.

O valor da indenização gira em torno de 60 mil reais e a Record TV ainda poderá recorrer da decisão.

Com 33 anos de carreira, o ator faleceu no dia 23 de janeiro de 2019 após sofrer um trágico acidente de carro no Aterro de Flamengo, Rio de Janeiro. Ele estava solteiro e não deixou filhos.