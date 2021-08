Menino de 6 anos que caiu dentro de tacho de leite fervendo é retirado da sedação em hospital no Acre

Heliab caiu dentro do tacho de leite na quinta (26) no Ramal Zaquel Machado, zona rural de Capixaba, após se desequilibrar. O leite era preparado na lenha para fazer iogurte natural, de onde a família tira parte do sustento. Ele mora em um barraco improvisado montado na parte de trás de uma igreja.

Gersilene também está se recuperando de um procedimento médico. Ela passou por uma redução de mama na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) recentemente e não pode ficar com o filho no hospital. Além disso, ela afirmou que a família está sem estrutura para ficar com o menino nessas condições em casa.

Após a divulgação da situação da família, pessoas de diversas partes do estado começaram a ajudar com doações de dinheiro, sacolões e outros tipos de assistência. Um primo do marido de Gersilene ofereceu a casa para a família se mudar para Rio Branco enquanto Heliab estiver internado.

A mudança para a capital, conforme a autônoma, na sexta (27), reduziu os gastos com transporte entre Capixaba e Rio Branco. É que os parentes do garoto tinham que se deslocar todos os dias do interior para ficar com ele no hospital