Menina tem dois filhos após ser estuprada por 10 anos pelo padrasto; ‘‘não sabia que não podia”, diz homem

- Publicidade-

Após estuprar sistematicamente a enteada desde que a menina tinha 9 anos, em cidade de Mato Grosso do Sul, por aproximadamente 10 anos, um vigia de 67 anos, disse quando preso que ‘não sabia que não podia ter relações sexuais com a menina’. A vítima acabou engravidando do padrasto por duas vezes.

Na denúncia consta que o crime ocorreu entre os anos de 2003 e 2013, sendo que, após a segunda gestação, os estupros cessaram com a prisão do autor. A menina era ameaça pelo homem para que não contasse nada a ninguém.

Após os nascimentos das crianças foi feito teste de DNA, comprovando que as meninas eram filhas do padrasto com a enteada. Ao ser preso em seu depoimento, ele confessou que manteve relações sexuais com a enteada. Ele disse que as relações seriam após ela completar 14 anos. Ele foi condenado a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, regime fechado.

A defesa apelou, alegando inexistirem provas suficientes para a condenação, de modo que deveria ser absolvido, mas o recurso foi negado pela Justiça.