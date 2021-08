“Mazinho é uma pessoa que soma”, diz governador Gladson Cameli

- Publicidade-

Durante uma entrevista cedida ao portal local Contilnet, o Governador Gladson Cameli falou sobre a reaproximação política que está tendo com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), após alguns desentendimentos no últimos meses.

Gladson declarou que o prefeito do terceiro maior colégio eleitoral do estado, é “uma pessoa que soma” e que no momento quer paz, sinalizando que ambos poderão reatar a aliança.

“Com relação ao Mazinho, eu quero paz, ele é uma pessoa que soma, eu vou dar um abraço nele, se ele quiser é claro. Não sei se é por conta desse momento de pandemia, mas eu tô assim”, declarou o Governador.

Na última terça-feira, Gladson solicitou que o Secretário Estadual de Infraestrutura, Cirleudo Alencar fosse a Sena Madureira para firmar parceria com a Prefeitura, visando a execução de obras de infraestrutura nas ruas do município. Segundo o acordado, serão pavimentados mais de 05 mil metros de Ruas, além de serviços de drenagens através do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A população do município, ver essa reaproximação com bons olhos, tendo em vista que o resultado será satisfatório para ambos os lados.