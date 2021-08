Maus tratos: Pai denuncia e mãe é presa acusada de espancar o filho

- Publicidade-

Uma mulher de 27 anos foi presa na noite de quinta-feira (05) pelo crime de maus tratos ao filho de sete anos em uma residência no bairro Santa Letícia, município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Segundo consta em ocorrência, o pai da criança ao chegar em casa encontrou o filho chorando e com muitas lesões pelo corpo.

O garoto informou que a mãe teria o agredido com um cinto masculino. O marido ficou revoltado com as agressões da esposa ao filho e chamou a Polícia Militar.

Uma equipe foi ao local e depois de verificar as lesões no corpo da criança deu voz de prisão à mulher.

Ela informou que teria apenas tomado a atitude como correção ao filho. A mãe foi apresentada na Central de Flagrantes.