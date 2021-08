Maternidade no interior do Acre pode sofrer interdição ética pelo CRM

A maternidade do município de Feijó, que funciona em um anexo do hospital geral da cidade do interior do Acre, pode sofre interdição ética. A informação foi repassada pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), nesta quinta-feira (19).

O G1 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e aguarda posicionamento.

De acordo com o órgão, foi dado um prazo para que sérios problemas encontrados no local fossem sanados, mas, a situação persiste na unidade de saúde. A fiscalização ocorreu em junho deste ano, após uma denúncia do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). Na ação, várias irregularidades foram encontradas, inclusive estruturais, além de problemas na escala de médicos.

O CRM informou que na época em que as irregularidades foram achadas membros do órgão chegaram a se reunir com vereadores do município, que pediram apoio para que a situação fosse resolvida.