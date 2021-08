Mara Rocha é  Condecorada com Medalha do Exército  Brasileiro 

- Publicidade-

Na manhã desta quarta-feira (25/08), durante a comemoração do Dia do Soldado, a deputada federal Mara Rocha foi condecorada com a “Medalha Exército Brasileiro”, em evento ocorrido no Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

A comenda destina-se a distinguir cidadãos e instituições civis, que tenham praticado ação destacada em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

Mara Rocha tem se destacado por seu trabalho para garantir recursos para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), de forma a garantir um maior monitoramento das fronteiras da região amazônica. Para tanto, a parlamentar acreana já apresentou emendas ao Orçamento, na Comissão de Segurança Pública, garantindo recursos para financiar o sistema.

“Tenho um compromisso com a segurança pública e com as defesas das nossas fronteiras na região Norte e isso me permitiu um maior contato com o nosso Exército, que tem se empenhado no combate ao tráfico de drogas e na garantia da segurança. Esse reconhecimento que recebo hoje, me emociona muito e me incentiva a continuar lutando para garantir condições de trabalho eficiente das nossas Forças Armadas”, declarou Mara Rocha.

Participaram da cerimônia o presidente da República, Jair Bolsonaro; o ministro da Defesa, General Braga Netto; o Comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, além de diversos Ministros de Estado.