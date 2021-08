Mara Rocha  anuncia pagamento de Emenda de R$ 5 milhões  para construção  de novo Mercado Elias Mansour

- Publicidade-

A Deputada Federal Mara Rocha esteve na manhã dessa quarta-feira (04/08), no mercado Elias Mansour. Na ocasião, acompanhada do Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e do Vice-Governador, Wherles Rocha, a parlamentar anunciou o pagamento da sua emenda, no valor de R$ 5 milhões, para a construção do novo Mercado.

A Emenda Individual foi indicada pela parlamentar através do modelo de Transferência Especial, que permite o pagamento, por parte do Ministério da Economia, diretamente para a conta da Prefeitura, o que permite uma economia na tramitação do processo de empenho e convênio.

O Prefeito Tião Bocalom fez questão de destacar a importância da obra para a revitalização da região: “A deputada Mara Rocha, ao destinar e garantir o pagamento desse recurso, está demonstrando o compromisso com o sentimento de que o desenvolvimento da nossa cidade está atrelado a pecuária e ao agronegócio. Queremos fazer daquela região um ambiente agradável para quem visita Rio Branco e oferecer condições adequadas para o trabalho dos nossos feirantes”.

“Nós temos um mercado que é tradicional, mas que é desconfortável. A deputada Mara, ao participar da revitalização do mercado, ajuda a Rio Branco e a todos os produtores rurais da região. As obras irão gerar empregos e a inauguração do novo espaço permitirá mais renda para todos”, afirmou o Vice-Governador Wherles Rocha.

” Estou muito feliz em poder contribuir com a realização de um sonho dos produtores rurais, comerciantes e toda a população. Durante as minhas visitas ao Mercado Elias Mansur com meu irmão, o vice-governador Major Rocha, pude constatar o sofrimento, o desconforto e a falta de estrutura para quem trabalha e quem frequenta o local. Coloquei como uma das metas do meu mandato a destinação de emenda para construção de um novo mercado e transformar em um espaço mais humanizado e hoje, com o dinheiro na conta da Prefeitura, o novo mercado já começa a ser uma realidade. O novo mercado será mais confortável e agradável para todos. Nossa população e os nossos produtores rurais merecem o melhor.”, afirmou Mara Rocha.