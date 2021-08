Mara Rocha anuncia empenho de emenda para construção de Ponte na comunidade Apolônio Sales no valor de R$ 3 milhões

- Publicidade-

A Deputada Federal Mara Rocha anunciou o empenho de emenda para a construção de ponte sobre o Igarapé Redenção, na estrada Jarbas Passarinho, que atenderá moradores e produtores da Regional São Francisco na Comunidade rural Apolônio Sales, no valor de R$ 3 milhões de reais.

A construção da ponte visa resolver o problema de escoamento da produção e também de acesso dos produtores que moram na região.

A ponte que hoje atende os moradores está em precárias condições oferecendo risco de desabamento, sendo motivo de inúmeros protestos dos moradores.

Durante visita na localidade, Mara Rocha se sensibilizou com a situação e garantiu apoio para realizar o sonho dos moradores que é a construção de uma ponte de concreto no local. Na época Mara Rocha convidou os produtores para juntos, anunciarem ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a garantia do recurso para a obra, e hoje a deputada anuncia o empenho do recurso.

“Todos sabem da minha luta em prol dos produtores rurais do Acre. Obras de infraestrutura para facilitar o escoamento da produção significam mais renda, melhora na economia de Rio Branco e melhores preços para a população em geral”.

“Emendas orçamentárias como essa, em conjunto com outras, de minha autoria, como a construção no Novo Mercado Elias Mansour, construção de mercados em municípios como Bujari, por exemplo, construção de abatedouro, compra de máquinas e equipamentos e recursos para regularização fundiária, representam a minha contribuição para que o Acre possa se reencontrar com sua característica de produtor agrícola. Os produtores da Regional São Francisco são, em sua maioria, pequenos produtores de hortifrutigranjeiros, piscicultura, bovinocultura e animais de pequeno porte, e a garantia do escoamento da sua produção irá dar maior fôlego para que continuem com seu trabalho, com segurança e infraestrutura”, finalizou Mara Rocha