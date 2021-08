Mara Maravilha diz que é ‘mais brasileira’ que Xuxa e manda indireta: ‘Sou patriótica’

- Publicidade-

Mara Maravilha mandou uma indireta para Xuxa Meneghel neste domingo (1º). Durante sua participação no Programa Silvio Santos, no SBT, a morena alfinetou a loira ao dizer que nem toda opinião política precisa ser compartilhada. “Eu sou muito patriótica”, afirmou a apresentadora.

O nome da ex-contratada da Record veio à tona quando Mara foi justificar sua escolha para o quadro Jogo dos Pontinhos –que consiste em completar frases ditadas por Silvio.

“O que eu sou muito mais do que a Xuxa é brasileira, brasileiríssima”, iniciou ela. “Qual é a razão de você se achar mais brasileira do que ela?”, questionou o comandante da atração.

“Eu sou muito patriótica. A gente não pode ficar dando opinião efêmera. A gente não tem que estar em um partido ou em outro, a gente tem que estar a favor do povo. Não é nem direita nem esquerda, não é nem centro, é para cima. Uma coisa é uma coisa, politicamente falando. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala”, respondeu Mara.

Animado com o retorno aos estúdios neste domingo, Silvio Santos aproveitou o momento para tirar sarro da participante. “Porque você não tem nenhum cuidado com o que você fala”, disse ele, soltando gargalhadas.

No mês passado, Mara já havia alfinetado Xuxa durante uma entrevista com Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante. “Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir”, declarou ela.

A eterna rainha dos baixinhos já usou as redes sociais por algumas vezes para criticar o governo de Jair Bolsonaro. A última crítica aconteceu enquanto Luciano Szafir estava internado com Covid-19.

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, escreveu a loira.

