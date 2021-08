Manifesto em MG pede liberdade a caminhoneiro acusado de levar 140 kg de maconha do AC para o PR

- Publicidade-

Familiares e amigos do caminhoneiro, Bruno Pires (29), realizaram nesta semana diversas carreatas em sinal de protesto contra a sua prisão após ser acusado de tráfico de drogas. O manifesto ocorreu em Itamarandiba (MG), distante 406 km de Belo Horizonte. Bruno teria aceitado levar, no mês de abril, uma carga do Acre para o Paraná e ao passar por Rondônia foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, Bruno Pires transportava 140 kg de maconha, acomodada dentro de um freezer sem nota fiscal. No momento da prisão, ele teria manifestado nervosismos o que levantaram suspeitas dos agentes.

Durante o protesto, a família e o advogado alegam que Bruno não sabia o que estava no interior da carga e que a viagem foi combinada por meio de um aplicativo que faz a intermediação de caminhoneiros e clientes.

À imprensa mineira, a defesa do acusado acredita que Bruno Pires tenha sido vítima de um golpe de traficantes do Acre e justificou que o manifesto é uma forma de alertar outros profissionais para o suposto golpe que vem fazendo várias vítimas no setor. Bruno permanece preso em Rondônia e o processo segue na justiça.