Maju Coutinho se empolga, quebra protocolo ao vivo no Jornal Hoje e anuncia sonho com Obama: “Quem sabe”

- Publicidade-

Dessa forma, o noticiário mostrou que o norte-americano optou por cancelar o evento devido à pandemia do Coronavírus. Sendo assim, após a matéria ser colocada no ar, a âncora do JH revelou um sonho relacionado ao Obama.

“As festas do Obama costumam ser memoráveis, Maju (…) Vai ter que ficar pro ano que vem, melhor pra todo mundo“, afirmou a repórter Candice Carvalho. “Quem sabe a gente não entra neste bonde um dia, quem sabe? Um sonho tá numa festança do Obama”, completou Maju, aos risos.

De fato, Barack Obama costuma realizar eventos memoráveis, como a repórter afirmou para Maju Coutinho. No entanto, dessa vez, o porta-voz do ex-presidente confirmou que a festança será adiada. “Devido à nova propagação da variante Delta na última semana, o presidente e a senhora Obama decidiram reduzir consideravelmente o evento para incluir somente a família e amigos próximos”, afirmou a nota enviada.