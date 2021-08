Mais um acusado de matar adolescente de 14 anos em Mâncio Lima é preso

- Publicidade-

Na manhã de domingo (22), as forças de Segurança Pública cumpriram um mandato de prisão preventiva no município de Cruzeiro do Sul contra um indivíduo conhecido por “peteca”.

Ele e a companheira são suspeitos de terem assassinado a adolescente Ana Cláudia, 14 anos. O crime bárbaro, que comoveu os moradores, ocorreu no dia 04 de novembro do ano passado no município de Mâncio Lima.

Com a colheita de elementos de informação e o relatório policial, foi representado pela autoridade policial um pedido de prisão preventiva, cumulado com o mandado de busca domiciliar em desfavor do suspeito.

“Durante a realização dos trabalhos, representei acerca de medida cautelar de natureza preventiva, que foi devidamente decretada pelo Poder Judiciário”, pontuou Obêtanio.