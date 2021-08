Mais de 65,7 mil pessoas acima de 18 anos ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra Covid em Rio Branco

A capital acreana começou a vacinar os adolescentes a partir dos 12 anos no dia 12 de agosto. Nos pontos de vacinação contra a Covid-19, em Rio Branco, as pessoas formam filas pra se vacinar contra a doença, mas, apesar da busca pela imunização ser grande, o número de pessoas que ainda não se vacinaram na capital permanece alto.

“Então eu só tenho essa proteção completa com as duas doses da vacina. A eficácia das vacinas é diferente de uma para outra, porém o mais importante e a redução de número de casos graves, a redução no número de óbitos é observador em um percentual bom em todas as vacinas”, destaca.

Ela fala ainda dos riscos de tomar apenas uma dose da vacina e de não se vacinar contra a doença.

“Se eu tomo apenas uma dose, estou colocando em risco a minha vida e estou tendo aquela falsa sensação de proteção, mas saibam que a primeira dose da vacina não dá a proteção que você precisa. É essencial, importantíssimo, que você complete seu esquema vacinal. Então, você que já tomou uma dose e passou o tempo de tomar segunda dose, procure uma unidade de saúde, procure o local onde estão realizando a vacina e faça a segunda dose”, orienta.

A especialista diz ainda que é necessário estratégias para alcançar o maior número de pessoas, uma que ela cita é a chama busca ativa, que vai até a casa das pessoas.