Mais de 4,6 mil doses da Pfizer chegam ao Acre para reforçar imunização da população

A Saúde do Acre recebeu mais um remessa de vacinas contra a Covid-19 para continuar com a imunização da população. Nesta terça-feira (10), um voo comercial pousou no aeroporto de Rio Branco com 4.680 doses da farmacêutica Pfizer.

As doses foram entregues para equipes do governo, levadas para o Programa Nacional de Imunização (PNI) para ser distribuída para os municípios. As doses devem ser usadas para a conclusão do esquema vacinal, ou seja, segunda dose.

Na segunda (9), o Ministério da Saúde já tinha enviado um lote com 2 mil doses da CoronaVac, produzida e distribuída pelo Instituto Butantan. Todo o lote será usado na segunda aplicação.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 doses na população em geral até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.