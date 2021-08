Mais de 27 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Acre na tarde desta quinta para reforçar imunização

A remessa foi enviada em um voo comercial que pousou no aeroporto de Rio Branco por volta das 14h10.

Ao todo, as equipes de saúde receberam 11.700 doses da Pfizer e 16 mil da CoronaVac. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) informou que os lotes vão ser usados de forma mista, ou seja, para primeira e segunda dose.

O último lote enviado para o estado acreano chegou na segunda. O Ministério da Saúde encaminhou uma remessa com mais de 47,1 mil doses para reforçar a imunização dos moradores. Desse total, 8 mil doses eram da CoronaVac, 8.190 da Pfizer e 31 mil da AstraZeneca.

O Acre registrou, nessa quarta (25), cinco novos casos de Covid-19 e duas mortes. Com isso, o número de infectados em apenas 24 horas saiu de 87.724 para 87.729 e o de mortes subiu para 1.813. O dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre).

Ao todo, há cinco exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O estado tem 12 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais sete com teste positivo para a Covid-19.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.807 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 203 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 651.153 doses na população até quinta (26), data da última atualização. Das doses, 456.320 pessoas tomaram a primeira dose, 183.498 a segunda e 11.335 a dose única. Rio Branco aplicou 305,6 mil doses e Cruzeiro do Sul 85,5 mil.