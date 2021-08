Mais de 19 mil pessoas já receberam primeira dose da vacina contra Covid-19 em Sena

- Publicidade-

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, todas as unidades de saúde do município disponibilizam doses da vacina. “Muitas pessoas estavam resistindo em tomar a vacina, mas ultimamente temos visto que a procura tem aumentado. É importante que as pessoas procurem as unidades de saúde, visto que, a vacinação é fundamental”, comentou.

No presente momento, as doses do imunizante estão sendo ofertadas para pessoas a partir dos 12 anos de idade, sem comorbidades.