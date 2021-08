Mais de 18 mil vagas! Veja a lista de concursos abertos da semana

- Publicidade-

Considerado por muitos como o mês que nunca acaba, agosto está chegando ao fim. Mas, ainda sim não decepciona, pois traz mais de 18 mil vagas em concursos abertos por todo país.

Segundo levantamento da Folha Dirigida, são 18.844 vagas em diversos editais espalhados pelas cinco regiões. A mais privilegiada é a sudeste, com 52% das vagas e trazendo excelentes oportunidades para quem quer começar 2022 em um cargo público.

No nível de escolaridade, podem concorrer candidatos com todos os tipos de formação. Mas, o predominante é o nível médio, com quase 71% das vagas, seguido pelo superior com 36% para quem é graduado.

Mas, e aí, ficou curioso para saber mais sobre essas oportunidades e quais são essas vagas de concursos abertos pelo país?

Confira abaixo os principais concursos abertos nesta semana!

Últimos dias!

Bombeiros RJ

Um edital importante que termina inscrição é o do concurso Bombeiros RJ. Para este, é preciso correr, já que os cadastros serão aceitos somente até este domingo, dia 22 de agosto.

As inscrições para 3 mil vagas temporárias foram prorrogadas recentemente. Para se candidatar, basta acessar o site da FunRio , organizadora do concurso.

Mas, o que fazer? Você vai precisar preencher o formulário, escolher o cargo e cidade de lotação, imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa, de R$71,53 para soldado e R$95,31 para oficial, até o dia 24 deste mês. Presencialmente, o prazo já se encerrou.

Para soldado, são oferecidas 2.548 vagas temporárias. Deste total, 2.163 são para quem possui como escolaridade o nível médio, sendo 1.352 são para soldado combatente, 475 para combatente/motorista (exigência de carteira de habilitação a partir da categoria B) e 336 para guarda-vidas.

PM PI

Após ser prorrogado em julho, o prazo de inscrições do concurso PM PI terá fim esta semana. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de agosto.

Para realizar a inscrição é preciso acessar o site do Nucepe, organizador , e preencher o formulário específico de acordo com o cargo, além de pagar a taxa nos valores de R$90 (soldado) ou de R$120 (oficial).

Publicado em junho, o edital da Polícia Militar do Piauí trouxe 690 vagas, sendo 650 para ingresso no curso de formação de soldados e 40 para oficiais.

Do total de vagas para soldados, 585 são destinadas ao homens, enquanto 65 oportunidades são para as mulheres. A mesma divisão ocorre para oficiais, sendo 36 para homens e quatro para mulheres. Veja a distribuição completa de vagas para soldado e oficial .

A prorrogação das inscrições também alterou a data da prova, que foi adiada para outubro, em dias diferentes conforme o cargo.

Cargo de oficial – 1ª Etapa – Prova Escrita Objetiva e Dissertativa 10/10/2021

– 1ª Etapa – Prova Escrita Objetiva e Dissertativa 10/10/2021 Cargo de soldado – 1ª Etapa – Prova Escrita Objetiva e Dissertativa 31/10/202

Concurso TJ SP recebe inscrições até setembro

Um dos principais editais de 2021, o concurso TJ SP para escrevente já começou a receber inscrições. O prazo vai até 2 de setembro para você que tem nível médio e deseja ingressar no maior tribunal da América Latina.

Publicado em julho, o edital TJ SP trouxe 845 vagas para a carreira. Apenas para a capital são 400 vagas disponíveis. Já para 4ª região, com sede em Campinas, são 70 oportunidades para carreira.

A carreira tem como requisitos: idade mínima de 18 anos e conclusão, até a posse, do ensino médio. As remunerações iniciais são de R$6.301,71, considerando R$4.981,71 de vencimento básico, auxílio-alimentação de R$990 (R$45 por dia considerando 22 dias úteis) e auxílio-saúde de R$330.

As inscrições são realizadas pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora. A taxa custa R$79. O pagamento poderá ser efetuado até 3 de setembro.

O concurso TJ SP será composto por provas objetivas e provas práticas. A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 31 de outubro.

Confira a lista de todos os concursos com inscrições abertas, divididos por região:

Nacional

Região Sudeste

Região Sul

Região Centro-Oeste

Região Norte

Região Nordeste

Concursos militares se destacam

Marinha – Auxiliar de praças

Aberto até o dia 26 de setembro, o concurso para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP) oferece 40 vagas de nível médio, para candidatos de ambos os sexos.

Há vagas para as áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes.

Para se candidatar, além da escolaridade, é preciso ter entre 18 e 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site de Ingresso da Marinha . A taxa é de R$60.

Durante o curso de formação, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de, aproximadamente, R$1.044. Caso aprovado, o candidato será nomeado a cabo do CAP e passará a receber um soldo acima de R$2 mil.

Aeronáutica

Outro concurso que está com inscrições abertas é o da Aeronáutica. São 314 vagas para ingresso na Escola de Especialistas (EEAR) em diversas especialidades.

Há oportunidades para ambos os sexos. Para concorrer, é necessário ter concluído o nível médio.

Os interessados podem se inscrever no site de ingresso da Aeronáutica até o dia 1º de setembro, mediante pagamento da taxa de R$70.

Após a formação e promoção, o candidato passa para a graduação de terceiro-sargento, cujo soldo é de R$3.825. O valor ainda pode aumentar com os adicionais militar (16%) e de habilitação (16%), chegando a R$5.049.

Outros concursos abertos oferecem vagas no país

Seap PA

O concurso Seap PA tem 1.945 vagas abertas para o cargo de policial penal (o antigo agente penitenciário). Desse quantitativo, 1.646 oportunidades são imediatas e 299 para cadastro de reserva.

A carreira tem como requisitos o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A remuneração inicial dos aprovados será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro, no site do Cetap , organizador. A taxa é de R$50.

PM CE

A partir desta segunda, 16, também já é possível se inscrever no concurso PM CE. Ao todo, a seleção conta com 2 mil vagas para o cargo de soldado, de nível médio. A carreira tem remuneração inicial de R$4.192,72.

Além da escolaridade, os candidatos devem ter entre 18 e 29 anos de idade. As inscrições podem ser feitas, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , até o dia 15 de setembro. A taxa é de R$120.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, está prevista para o dia 7 de novembro, em Fortaleza e na Região Metropolitana da capital.