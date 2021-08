Mais de 130 mil toneladas de grãos devem ser colhidas no Acre até 2022, prevê plano safra

O lançamento do plano ocorreu na cidade de Capixaba, interior do Acre. O município tem se destacado na produção no estado acreano e, por isso, foi escolhido como sede do lançamento.

Na propriedade do Moacir Comunello, uma área de 230 hectares é destinada exclusivamente para lavoura de milho e soja. Nos últimos três anos o produtor tem se surpreendido com os resultados obtidos em cada colheita.

Para essa safra, ele espera bater 18 mil sacas de milho, o que presenta cerca de 900 toneladas do grão. “Estou bem animado. Jamais, entre os 30 a 40 anos que tenho na agricultura, nunca vi uma expectativa tão boa como estou sentindo esse ano”, contou.

A meta do governo é dá assistência a 5 mil pequenos agricultores em 2022. Por meio de emendas parlamentares federais, o estado tem assegurado aproximadamente R$ 120 milhões para ser investido no campo com a compra de 50 novos tratores, máquinas pesadas e implementos agrícolas. A agricultura familiar é a responsável pela maior parte da produção rural acreana.

“O que precisamos? Acabar com a burocracia, melhorar a infraestrutura, que são os acessos às estradas vicinais, e isso estamos fazendo; queremos atender o maior número de quilômetros de estrada”, defendeu o governador Gladson Cameli.

Em 2020, o Banco da Amazônia registrou o maio volume de negócios do estado. Dos R$ 110 milhões disponibilizados por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), a instituição conseguiu superar esse valor em 93% e, ao todo, foram contratados R$ 212 milhões de empréstimos.

“Essa é nossa meta é fazer o pequeno produtor e a agricultura familiar produzir grãos. É desafio, mas vamos conseguir”, afirmou o secretário de produção e negócio do estado, Nenê Junqueira.