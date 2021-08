Mais de 11 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada em Cruzeiro do Sul

Segundo dados do site da prefeitura, Cruzeiro do Sul recebeu, até esta sexta-feira (26), 102.238 doses e aplicou desse total 86.700. Ainda falta aplicar 15.538 doses desse total.

Com 89.760 habitantes, o município tem cerca de 67% da população imunizada com a primeira dose.

A Secretaria de Saúde do município estava sem doses para a segunda aplicação da AstraZeneca/Fiocruz. Contudo, na quinta (26), chegou um lote com 3 mil doses na cidade e foram distribuídas para as unidades de saúde.

Ainda segundo a pasta, cerca de 1.477 pessoas precisam tomar a segunda dose da Fiocruz. As equipes estão priorizando com a segunda aplicação moradores que tomaram a primeira dose há 90 dias.

Para quem precisa tomar a segunda dose da Pfizer, a saúde do município disponibiliza o imunizante na UBS da 25 de Agosto, Posto do Agricultor, e nas UBS do Cruzeirinho, bairro do Alumínio e Aeroporto Velho.

Também no Posto do Agricultor as equipes atendem com a segunda dose da CoronaVac.