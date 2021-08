Mais 7 unidades de Cruzeiro do Sul são homologadas para o programa Saúde da Hora

- Publicidade-

Publicada nesta terça-feira (31) no Diário Oficial da União, a portaria 2147, do Ministério da Saúde, homologa a adesão de Unidades de Saúde da Família ao Programa Saúde na Hora.

No Acre, sete unidades de Cruzeiro do Sul estão homologadas neste lote. Elas passarão a atuar em horário diferenciado e, por isso, receberão mais recursos.

O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) em maio de 2019 e passou por atualizações com a publicação da Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020. O programa viabiliza o custeio aos municípios e Distrito Federal para implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território brasileiro.

Dessa forma, o programa Saúde na Hora conta agora com a possibilidade de adesão em quatro tipos de formato de funcionamento em horário estendido: USF com 60 horas semanais, USF com 60 semanais horas com Saúde Bucal, USF com 75 horas semanais com Saúde Bucal e USF ou UBS com 60 horas semanais Simplificado.