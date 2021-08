Magazine Luiza, Amazon e Americanas disputam clientes no delivery: briga é por quem chega horas na frente

- Publicidade-

Não basta mais vender pela internet. Com a alta das venadas on-line na pandemia, gigantes do comércio eletrônico, como Magazine Luiza, Amazon e Americanas, iniciaram uma verdadeira guerra pela entrega ultrarrápida. A disputa, agora, é medida em horas – ou até minutos.

A estratégia envolve aquisição de empresas de logística e novos centros de distribuição. A meta do Magalu é fazer entregas em até uma hora em todas as capitais do país para produtos de até 15 quilos. A Americanas quer reduzir o prazo para 30 minutos.

E a Amazon implementou a entrega gratuita em um dia útil em mais de 50 cidades do país na semana passada. A disputa também chegou ao peixe fresco vendido na web e atrai para o ramo do comércio eletrônico start-ups que prometem entregas em 15 minutos.

Saiba mais sobre a estratégia das gigantes do varejo, como elas pretendem chegar na frente na casa do cliente e por que esses negócios atendem a uma demanda crescente de um consumidor que se tornou cada vez mais ansioso na pandemia.