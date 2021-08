“Luto Raila”: Jovem baleada morre no hospital depois de 3 dias internada, em Manaus

- Publicidade-

Na tarde desta segunda-feira (23), foi confirmado a morte da jovem Raila Sales Ferreira, 20, que estava internada no João Lúcio desde o dia 18 de agosto depois de ser baleada no bairro nossa senhora de Fátima.

A jovem foi baleada dentro de um carro de aplicativo, de acordo com a polícia, ela havia acabado de entrar no veículo por volta das 2h e foi atingida por disparos de arma de fogo na região do rosto, durante um tiroteio que acontecia no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga como aconteceu o crime. A jovem era muito popular nas redes sociais e era chamada de digital Influencer, por conta dos seus vários seguidores no Instagram