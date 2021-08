Lua avermelhada encanta mas é mau sinal em vários pontos do Brasil; entenda

- Publicidade-

A lua avermelhada observada no céu de algumas regiões do Brasil nos últimos dias é, na verdade, resultado da poluição atmosférica que se acumula somada às queimadas registradas no Norte, Centro-Oeste e em São Paulo.

A explicação foi dada pelo Climatempo, em meio aos elogios à aparência do satélite nas redes sociais.

A empresa de meteorologia destaca que a cor diferenciada, também observada no nascer e no pôr do sol, está conectada a uma grande camada de poluentes nocivos à saúde humana.

O acúmulo dessas substâncias é favorecido pela massa de ar seco que domina vários estados, já que ela deixa a atmosfera mais estável, o que “prende” a poluição nas camadas mais baixas.

A coloração é resultado do contato entre a luz do Sol e as partículas concentradas na atmosfera. Nas condições atuais, quando a Lua está próxima do horizonte, a luz por ela refletida precisa passar por uma espessa camada de atmosfera antes de chegar aos nossos olhos.

E a atmosfera mais densa, ocupada pelos poluentes, muda essa dinâmica, “absorvendo” a cor verde, azul e violeta e deixa passar somente os tons vermelhos, provocando a tonalidade alaranjada no satélite.

Em explicação divulgada hoje, o Climatempo destaca que os poluentes podem ser naturais, como poeiras, mas também fuligem e black carbons (BC), consequência da alta quantidade de queimadas no Norte, Centro-Oeste e São Paulo.

LUA VERMELHA… É LINDO MAS É SÓ A POLUIÇÃO EM SÃO PAULO, TEMPO SECO, UMIDADE BAIXÍSSIMA PIC.TWITTER.COM/BSKYDUQDGL — JOÃO PAULO LOPES (@_JOPALOP) AUGUST 25, 2021

O tom avermelhado fica mais intenso quando há partículas de queimadas, erupções vulcânicas ou poluição na atmosfera.

Em São Paulo, um dos estados mais afetados pelo ar seco, a situação deve mudar nos próximos dias, com a previsão de chuva e temperaturas mais amenas.